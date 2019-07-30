В хабаровском лагере «Холдоми» выявлены нарушения требований безопасности

Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где при пожаре погибли дети.

Заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай отметил, что у прокуратуры есть «очень серьезные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам», передает ТАСС.

«Делали ссылки на то, что нет нормативно утвержденных требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях, однако должен быть какой-то здравый смысл. Детей в возрасте 10-11 лет [селят] в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди. И ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима», – рассказал Когай в эфире программы «Утро с Губернией».

Он пояснил, что в лагере не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя. «Вот и нашли выход – дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», – рассказал Когай, добавив, что ведомство направило представление губернатору с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

По его словам, на месте происшествия в Солнечном районе работала оперативная бригада прокуратуры. По результатам этой работы уже задержали сотрудника МЧС, которого подозревают в халатности. «Решается вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц министерства образования, которые ненадлежащим образом осуществляли региональный контроль. Региональный контроль, на наш взгляд, свелся к простой фикции», – сказал заместитель прокурора Хабаровского края.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Хабаровского края Евгений Булавин уточнил, что у проверяющих также возникли вопросы к администрации Солнечного района и Комсомольскому филиалу центра гигиены и эпидемиологии. «Когда [Комсомольский филиал центра гигиены и эпидемиологии] проводил экспертные исследования лагеря, то не в полной мере учел те требования, которые распространяются на палаточные лагеря и, соответственно, это не было отражено в экспертном заключении. В деятельности администрации Солнечного района выявлены нарушения, связанные с отсутствием информации о комплектации лагеря (о том, что он был укомплектован еще и палатками), о мерах по обеспечению безопасности», – сказал Булавин.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. В результате погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

После событий в «Холдоми» все палаточные лагеря края приостановили работу.