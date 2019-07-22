Стало известно, почему сотрудники лагеря под Хабаровском поздно вызвали пожарных

Сотрудники туристической базы в Хабаровском крае, на территории которой при пожаре в детском палаточном городке погиб ребенок, пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных поздно, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, пожар начался ночью, передает ТАСС.

«Работники и охрана пытались сами его потушить, у них не получилось, только после этого они вызвали пожарных, в итоге огонь охватил значительную площадь», – сообщили в правоохранительных органах.

«Персонал лагеря не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара. Работники пытались безуспешно тушить возгорание и поздно вызвали пожарных», – сказал источник.

По данным Следственного комитета, при пожаре в палаточном детском городке в Хабаровском крае погибла девочка 2008 года рождения. По информации МЧС, еще трое детей пострадали, они находятся в реанимации. В СК также сообщили о трех пострадавших. В Единой дежурно-диспетчерской службе региона сообщили о четырех пострадавших детях.

По факту произошедшего Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, в понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели. В результате погиб ребенок, еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. Остальные дети размещены в домиках базы отдыха.