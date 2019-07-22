При пожаре в лагере под Хабаровском погиб ребенок

Один ребенок погиб и трое получили травмы при пожаре в лагере в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 20.37 мск поступило сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожар. Трое детей пострадали, они находятся в реанимации, один ребенок погиб», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным МЧС, всего при пожаре в сгорели 20 палаток.

Напомним, на прошлой неделе в лагере «Лучистый» под Евпаторией произошло массовое отравление детей.