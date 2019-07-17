Массовое отравление произошло в детском лагере в Крыму

Более 50 человек, из которых 49 – дети госпитализированы в результате отравления в летнем лагере в Крыму, сообщили в минздраве республики.

«По состоянию на 8.00 мск госпитализированы 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в Евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести. Оказывается необходимая стационарная помощь», – передает ТАСС сообщение минздрава.

Тем временем первый заместитель главы администрации Евпатории, где расположен лагерь, Кирилл Вавренюк заявил, что угрозы жизни нет.



«Госпитализированы 49 человек, из них четверо взрослые, а остальные дети. Взрослые – это сопровождающие группу детей из Татарстана. Госпитализированы все ребята из Татарстана. До двух часов ночи вчера проводились мероприятия в лагере в составе рабочей группы администрации города, МЧС, Роспотребнадзора. Они брали пробы с кухни, посуды, фартуков рабочих, а также в корпусе, где проживали дети из Татарстана. Пробы покажут, откуда взялась инфекция», – передает РИА «Новости» сова Вавренюка.



Состояние детей оценивается медиками в основном как средней степени тяжести, двое находятся в реанимации под капельницей.



Накануне в крымском санатории отравились дети, были госпитализированы 34 ребенка.

Напомним, ранее в среду в администрации Евпатории сообщили, что в результате отравления в крымском лагере «Лучистый» госпитализированы более 40 человек, среди которых есть дети в возрасте от 7 до 17 лет.