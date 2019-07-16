В крымском санатории отравились дети

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в одном из крымских санаториев, сообщили в администрации города Евпатория.

В администрации Евпатории уточнили, что отравление произошло в санатории «Лучистое», всего были госпитализированы 34 ребенка, трое из них находятся в реанимации, передает ТАСС.

Причина отравления пока неизвестна.

В свою очередь начальник лагеря Ренат Каюмов сообщил, что за помощью к медикам обратились около 40 воспитанников лагеря, у всех регистрируется рвота и диарея.

По его данным, на месте работают специалисты Роспотребнадзора, администрации Евпатории. «Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем», – уточнил начальник лагеря.

Всего в лагере находятся около 700 детей.

Напомним, на прошлой неделе массовое заболевание детей произошло в приморском летнем лагере.