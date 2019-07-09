Массовое заболевание детей произошло в приморском летнем лагере

Следственный комитет по Приморью начал проверку по факту массового заболевания детей в лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района, сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района с диагнозом - острая кишечная инфекция», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там добавили также, что результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в августе 2018 года в больницу с кишечной инфекцией после массового отравления в спортивном лагере в Дагестане попали 54 ребенка.