Число отравившихся в крымском лагере превысило 40 человек

В результате отравления в крымском лагере «Лучистый» госпитализированы более 40 человек, среди которых есть дети в возрасте от 7 до 17 лет, сообщили в городской администрации Евпатории.

По словам представителя городской администрации Евпатории, «госпитализировано более 40 человек, состояние в основном легкое и среднее», передает ТАСС.

«Есть дети, есть взрослые – совсем взрослые, вожатые», – уточнили в горадминистрации.

В свою очередь начальник лагеря Ренат Каюмов сообщил, чтоотравившиеся дети приехали из Казани, их возраст – от 7 до 17 лет. По его словам, у некоторых – легкая форма отравления, госпитализация им не потребовалась.

«Если есть какие-то подозрения на инфекцию, то они сразу отправляются по инструкции в инфекционку евпаторийскую на консультацию», – добавил начальник лагеря.

В Евпаторийской городской детской клинической больнице сообщили, что у детей, поступивших в медучреждение с признаками отравления из крымского детского лагеря «Лучистый», угрозы для жизни нет.

По словам представителя больницы, детей из лагеря продолжают доставлять в медучреждение. Их распределяют по двум инфекционным отделениям. В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что на месте работают специалисты ведомства.

Накануне в крымском санатории отравились дети, были госпитализированы 34 ребенка.

Детский лагерь «Лучистый» находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное, расположен на берегу Каламитского залива Черного моря. Общая площадь детского оздоровительного лагеря 7,3 га, из которых более 3 га составляет парковая зона. На его территории расположены семь спальных корпусов.