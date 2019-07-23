Число жертв пожара в лагере под Хабаровском выросло до четырех человек

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до четырех, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Четверо погибших, мальчик умер», – сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Погибший мальчик пытался помочь девочкам, в палатке которых начался пожар.

Ранее сообщалось о девочке, которая погибла сразу при пожаре, и о двух девочках, погибших в реанимации больницы поселка Солнечный. Там же с обширными ожогами находился еще один мальчик. Всего пострадали 12 человек, в том числе семеро детей.

В понедельник вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Директор лагеря Максим Кузнецов задержан.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в сгоревшем лагере проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

Власти Хабаровского края в среду объявят траур по погибшим.