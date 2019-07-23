Задержан директор сгоревшего в Хабаровском крае лагеря

Директор детского палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов задержан по делу о пожаре, в котором погибли дети, сообщили СМИ.

«Да, это так. Следователь задержал меня в порядке ст. 91 УПК [в качестве подозреваемого]. Пока с материалами меня не ознакомили», – передает ТАСС слова Кузнецова.

В понедельник вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в сгоревшем лагере проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

Напомним, ранее во вторник в правительстве Хабаровского края рассказали, что в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» погибли трое детей.