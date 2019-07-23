Число погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском выросло до трех

В результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погибли трое детей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик», – сказал представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о девочке, которая погибла сразу при пожаре, и о девочке, погибшей в реанимации больницы поселка Солнечный. Там же с обширными ожогами находились еще двое детей. Всего пострадали 12 человек, в том числе семеро детей.

В понедельник вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в сгоревшем лагере проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.