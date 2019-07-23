Число жертв пожара в лагере под Хабаровском выросло до двух

Число жертв пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до двух, сообщили в территориальном центре медицины катастроф.

«Только что умерла еще одна девочка», – сказал ТАСС представитель центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что погибла 10-летняя девочка, которая не дожила день до своего дня рождения; пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Трое из них были госпитализированных в крайне тяжелом состоянии.

В понедельник вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в сгоревшем лагере проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.