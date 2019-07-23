Погибшая при пожаре в лагере под Хабаровском девочка не дожила день до 11-летия

Девочке, которая погибла при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, во вторник должно было исполниться 11 лет.

«Погибшей сегодня исполнилось бы 11 лет», – сообщил на заседании комиссии по ЧС зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, передает РИА «Новости».

Согласно данным властей, в палаточном лагере отдыхали дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Как стало известно, девочка, погибшая при пожаре, жила в Комсомольске-на-Амуре. К школе, где она училась, во вторник несут цветы и ставят свечи.

Напомним, в понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. В результате произошедшего погиб ребенок, еще девять получили травмы, трое из них находятся в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, так как сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.