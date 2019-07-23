Появились сведения о состоянии пострадавших при пожаре под Хабаровском детей

Глава Солнечного района Хабаровского края Виктор Старков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассказал о состоянии детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории базы отдыха «Холдоми»

По данным главы Солнечного района, «состояние троих детей очень тяжелое, на грани», передает ТАСС.

«Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания», – сказал Старков.

Тем временем в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф сообщили, что пострадавшие дети останутся в больнице поселка Солнечный. За детьми из Хабаровска вылетал вертолет с двумя бригадами медиков на борту.

«Принято решение, что дети останутся в больнице Солнечного, они не транспортабельны», – сказал представитель управления. Он уточнил, что две девочки получили ожоги 100% тела, мальчик – 95% тела, все в крайне тяжелом состоянии.

«Еще одна девочка, которую госпитализировали в шоковом состоянии, сейчас находится в удовлетворительном состоянии», – сказал представитель управления.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что «в результате пожара пострадали пятеро детей, один из них погиб», причем четверо пострадавших – «из Комсомольска-на-Амуре, среди них – погибшая девочка, ученица школы №36».

Власти Комсомольска-на-Амуре организуют помощь родственникам погибшего при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае ребенка.

Напомним, в понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. В результате произошедшего погиб ребенок, еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. Площадь возгорания составила 240 кв. метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, сотрудники лагеря пытались тушить возгорание своими силами.