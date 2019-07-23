Число пострадавших в лагере под Хабаровском возросло до девяти человек

Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае достигло девяти человек, один погиб, сообщил источник в экстренных службах региона.

«По уточненным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей, один из них погиб, четыре ребенка госпитализированы в Солнечную районную больницу», – цитирует собеседника РИА «Новости».

По его словам, еще пятерым была оказана медицинская помощь амбулаторно. Источник добавил, что площадь возгорания достигла 2,4 тыс. кв. метров. К тушению пожара были привлечены 28 человек и девять единиц техники.

Как сообщили в правительстве, в настоящее время работа туристического комплекса приостановлена.

По словам директора лагеря Максима Кузнецова, всего в лагере было 250 детей, из них 189 в палатках и 61 в корпусах.

В свою очередь, и.о. министра образования края Александр Король отметил, что на эту смену в лагерь было продано 428 путевок. При этом он отметил, что организация, продававшая путевки в детский лагерь, не информировала на своем сайте о существовании палаточного лагеря. Предполагалось проживание в спальных благоустроенных корпусах.

Кроме того, в палаточном лагере летом этого года не проводилась проверка, поскольку плановые мероприятия должны были пройти в августе.

По информации краевого правительства, лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений.

Между тем губернатор края Сергей Фургал сообщил, что три пострадавших ребенка сейчас находятся в коме, передает ТАСС.

«Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии. В состоянии комы. Еще один поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние среднее, между средним и удовлетворительным», – сказал Фургал.

Напомним, в понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. В результате произошедшего погиб ребенок, еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. Площадь возгорания составила 240 кв. метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, сотрудники лагеря пытались тушить возгорание своими силами.