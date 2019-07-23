Минздрав уточнил число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском

При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребенок погиб, сообщили в Минздраве.

Медицинская помощь в амбулаторной форме была оказана пяти взрослым, передает ТАСС.

Всего госпитализировали шесть детей, при этом одного ребенка уже выписали.

Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. Сообщалось, что в результате погибла девочка, еще девять детей получили травмы, трое находятся в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.