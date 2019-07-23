Кузнецова отреагировала на ЧП в лагере под Хабаровском

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в сгоревшем лагере в Хабаровском крае проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

«Страшная трагедия, мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае. Но как такое могло произойти во время организованного отдыха детей?», – приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба, передает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время непонятно, входило ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере. При этом Кузнецова отметила, что проверки проводились в лагере регулярно. «Но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий – выявить то, что реально может навредить детям», – добавила она.

Детский омбудсмен подчеркнула, что обеспечить детям безопасный отдых – это прямая обязанность и ответственность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти региона.

«Уверена, будут установлены все обстоятельства произошедшего, виновные должны понести наказание, а случившееся, безусловно, должно стать поводом обратить внимание на все лагеря на территории края и не только, в том числе и на характер проводимых проверок», – подчеркнула Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович после трагедии в Хабаровском крае уже призвал всех причастных к организации детского отдыха в России проверить на безопасность места отдыха, уделив особое внимание палаточным городкам.

«Столичные комиссии регулярно выезжают в лагеря и базы отдыха, находящиеся в других регионах РФ, чтобы проверить условия пребывания детей из Москвы, но серьезную опасность представляют места, о которых мы не знаем, так называемый темный сегмент. И происшествие в Хабаровском крае – это для всех серьезный сигнал к тому, чтобы объединиться», – сказал Бунимович, передает ТАСС.

Он добавил, что в Москве контроль за детским отдыхом, включая палаточные лагеря, будет ужесточен. «Будут дополнительные проверки, но я обращаюсь к моим коллегам из других регионов: если они знают о таком лагере у себя в городе, нам об этом сообщить, чтобы его дополнительно проверили», – добавил Бунимович.

По его словам, нужно полностью пересмотреть отношение к летнему отдыху и каникулам детей. Также у омбудсмена вызывает озабоченность квалификация работников частных фирм, которые занимаются организацией детского отдыха.

В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что действующее законодательство по детскому отдыху соответствует всем требованиям, но необходимо на трагическом случае в Хабаровском крае разобраться, на каком этапе оно не срабатывает.

«Что касается законодательства по детскому отдыху, мы его поправили, и оно уже соответствует требованиям. Сейчас еще (будет приниматься) последний законопроект по реестру всех этих учреждений. Вопрос в том, как соблюдают этот закон», – отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что есть грубейшие нарушения в организации летнего отдыха детей. «Здесь встает вопрос ответственности тех, кто допустил это, ну, и контролирующих органов. Конечно, можно написать, что они космодром там открывают, но кто-то же должен проверять», – сказала спикер Совфеда.

Она также призвала родителей вести себя более ответственно при выборе места для летнего отдыха детей: проверять документы учреждения, есть ли у него разрешение на организацию детского отдыха и в каком он находится состоянии.

Напомним, в понедельник вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Погибла 10-летняя девочка, пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).