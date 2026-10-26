Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Путин поручил рассмотреть семейную политику компаний как критерий господдержки
Президент Владимир Путин поручил правительству оценить возможность использования рейтинга компаний по поддержке семей с детьми как критерия для предоставления господдержки.
«Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность использования стандартов и рейтингов (их показателей), отражающих вклад российских компаний в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев отбора получателей мер государственной поддержки», – говорится в поручении на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября 2026 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.
Глава государства распорядился рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.
Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей с детскими креслами.