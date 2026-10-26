Путин поручил рассмотреть семейную политику компаний как критерий господдержки

Tекст: Валерия Городецкая

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность использования стандартов и рейтингов (их показателей), отражающих вклад российских компаний в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев отбора получателей мер государственной поддержки», – говорится в поручении на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября 2026 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

Глава государства распорядился рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей с детскими креслами.