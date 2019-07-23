Спасавший детей из горящей палатки под Хабаровском мальчик впал в кому

Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере под Хабаровском, в результате чего получил ожоги и сейчас находится в коме.

«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности, вытаскивал девочек, сам попал в больницу в поселке Солнечный и находится в коме», – сообщили в правительстве края РИА «Новости».

Вместе с Арсением в реанимацию с обширными ожогами попали еще двое ребят, они тоже находятся в состоянии комы.

Однако ранее директор лагеря Максим Кузнецов сообщил членам правительства региона, которые прибыли в лагерь, что детей спасал ночной вожатый.

Также стало известно, что уголовное дело о пожаре в лагере будет расследовать центральный аппарат СК.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования поручил передать в Главное следственное управление СК уголовное дело по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Хабаровском крае», – сказано на сайте СК России.

Напомним, в понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. В результате погибла девочка, еще девять детей получили травмы, трое из них находятся в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, так как сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.