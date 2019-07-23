В Хабаровском крае решено объявить траур по погибшим детям

Власти Хабаровского края в среду объявят траур по погибшим при пожаре в палаточном лагере детям, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.

«В крае с 24 июля будет объявлен траур», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что семьям погибших помогут материально, они получат по 1 млн рублей.

В понедельник вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в сгоревшем лагере проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

Ранее во вторник в правительстве Хабаровского края рассказали, что в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» погибли трое детей.

Напомним, ранее сообщалось, что директор детского палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов задержан по делу о пожаре.