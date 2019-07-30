Палатки для сгоревшего лагеря «Холдоми» закупили незаконно

В управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю заявили о том, что сгоревшие во время пожара в лагере «Холдоми» палатки были закуплены незаконно.

«Имеющиеся в распоряжении Управления документы и материалы свидетельствуют о признаках заключения антиконкурентного соглашения между заказчиком (организатором) и организациями, участвующими в аукционе на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря участников Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что дело возбуждено в отношении правительства края, КГАУ «Дом молодежи», владельца лагеря и ООО «Флагман».

Ранее во вторник прокуратура Хабаровского края также выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где при пожаре погибли дети.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. В результате погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

После событий в «Холдоми» все палаточные лагеря края приостановили работу.