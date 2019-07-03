Путин призвал не забывать о человеке в цифровую эпоху

Президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Развитие парламентаризма» призвал не забывать в цифровую эпоху, что в центре всего остается человек.

«Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни, укреплении демократических институтов. Но в том случае, если мы будем помнить о главном, что «цифра» не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права – в основе основ», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он также отметил, что попытки некоторых стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить себе право на истину противоречат принципам демократии.

Ранее Владимир Путин назвал действия против китайской компании Huawei попыткой «бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка».