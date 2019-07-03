Путин призвал не забывать о человеке в цифровую эпоху

Взгляд
3 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Путин призвал не забывать о человеке в цифровую эпоху

            3 июля 2019, 15:35

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Развитие парламентаризма» призвал не забывать в цифровую эпоху, что в центре всего остается человек.

            «Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни, укреплении демократических институтов. Но в том случае, если мы будем помнить о главном, что «цифра» не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права – в основе основ», – сказал глава государства, передает ТАСС.

            Он также отметил, что попытки некоторых стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить себе право на истину противоречат принципам демократии.

            Ранее Владимир Путин назвал действия против китайской компании Huawei попыткой «бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка».


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