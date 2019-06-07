Путин назвал «бесцеремонными» действия против Huawei

Президент России Владимир Путин назвал действия против китайской компании Huawei попыткой «бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка».

Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что «ситуация вокруг компании Huawei, ... которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, ... это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», передает ТАСС.

На ваш взгляд Каким смартфоном вы пользуетесь? Samsung

Apple

Huawei

Xiaomi

Другой

У меня нет смартфона



Он отметил, что цифровизация призвана расширять горизонты для всех, кто открыт к переменам, «но и здесь, к сожалению, строятся барьеры».

«Вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов, дело дошло до того, что даже в образовании ограничивается прием зарубежных студентов по тем или иным специальностям ... Это уже, честно говоря, не укладывается даже в голове», – сказал глава государства.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим ЧП для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Минторг США внес Huawei в черный список. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.

Тем временем российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.