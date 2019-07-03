Активистка из Иркутска извинилась за наклейки «Единой России» на гуманитарной помощи

Активистка «Единой России» Елена Яковлева извинилась за наклейки с логотипом партии на гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Яковлева рассказала, что вместе с коллегами узнала о сборе помощи пострадавшим и решила помочь. «Мы собрали вещи, продукты и поехали. По дороге обсудили, что раз собирают на Российской (улица, где расположен пункт приема гуманитарной помощи – прим. ВЗГЛЯД) и пост от нашего секретаря, то значит ЕР собирает. Решили, что нужно отметить наши мешки наклейками», – написала она в Facebook.

Она уточнила, что они хотели, как лучше и действовали в «порыве сделать доброе дело».

«А теперь я читаю, что наша история, такой поворот получила, что мы пиаримся. Нет! Даже в мыслях не было. Я и подумать не могла, что так все обернется», – добавила Яковлева.

«Простите меня. Прощения прошу у тех, кто там на Российской пашет, там такая духота и суета, народу очень много. Поэтому, если эмоции отставить, то мы сделали доброе дело и ни о чем крупнополитическом не думали. Не сочиняйте то, чего не было и в мыслях...», – заключила она.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, в результате которого без крова над головой остались несколько тысяч человек, а также о его причинах и помощи пострадавшим.

1 июля в зону затопления прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.

В результате паводка погибли 18 человек, 8 числятся пропавшими без вести.