В США назвали первого потенциального покупателя российского С-500 «Прометей»

По мнению американских военных экспертов, новейшее российское оружие С-500 «Прометей» первым может купить Китай, сообщают СМИ.

Как напоминает издание Military Watch, ранее Пекин первым подписал с Москвой договор о поставке ЗРС С-400 и почти 20 лет первым покупает все новейшее российское вооружение, несмотря на активную работу по созданию собственного.

Китай уже имеет на вооружении истребители Су-25 и Су-35 и полк С-400. Кроме того, в Китай уже отправили второй полковой комплект «Триумфов», пишет журнал «Эксперт».

По мнению аналитиков, Пекин продолжит традицию и купит новейшую российскую систему С-500 «Прометей».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500.

Напомним, 30 июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500, они поступят на вооружение в ближайшее время.

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