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Законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект о запрете зачисления детей мигрантов без знания русского
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении проекта закона, запрещающего принимать в российские школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.
Как передает ТАСС, инициатива направлена на обеспечение качественного образовательного процесса. «Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», – подчеркнул Володин, добавив, что это необходимо для улучшения интеграции в общество и повышения уровня образования.
По словам Володина, законопроект рассматривается как мера по поддержке учителей и учеников, так как отсутствие языкового барьера способствует более эффективной работе в классе. Отмечается, что вопрос будет обсуждаться в контексте более широких мер по регулированию миграционной политики в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, а глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.