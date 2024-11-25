Законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о запрете зачисления детей мигрантов без знания русского

Tекст: Евгения Караваева

Как передает ТАСС, инициатива направлена на обеспечение качественного образовательного процесса. «Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», – подчеркнул Володин, добавив, что это необходимо для улучшения интеграции в общество и повышения уровня образования.

По словам Володина, законопроект рассматривается как мера по поддержке учителей и учеников, так как отсутствие языкового барьера способствует более эффективной работе в классе. Отмечается, что вопрос будет обсуждаться в контексте более широких мер по регулированию миграционной политики в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, а глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.