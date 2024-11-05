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«Уралвагонзавод» отправил новую партию ТОС-1А «Солнцепек»
«Уралвагонзавод» модернизировал и отправил новые «Солнцепеки» в зону СВО на Украине
«Уралвагонзавод» отправил российским военным очередную партию модернизированных ТОС-1А «Солнцепек» с учетом пожеланий бойцов СВО.
Предприятие отправило очередную партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» российским военным, сообщает Telegram-канал «Уралвагонзавода». Причем перед отправкой конструкторы провели значительную модернизацию ТОС-1А, учитывая пожелания бойцов, участвующих в СВО.
Перед передачей заказчику вся техника прошла тщательные пробеговые испытания. В их ходе специалисты проверили качество монтажа и работу всех механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепеков» были оценены в различных дорожных условиях, что подтверждает их готовность к применению на фронте.
За прошлый год «Уралвагонзавод» существенно увеличил выпуск ТОС-1А. Это стало возможным благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный двухсменный график работы. Был также увеличен штат сотрудников.
Президент Владимир Путин на встрече с активом форума «Все для Победы!» в Туле выразил удовлетворение увеличением количества «Солнцепеков» на фронте и подчеркнул их высокую эффективность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников сообщил наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб.
Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез». Кроме того, точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.