Чемезов заявил о начале производства С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500, они поступят на вооружение в ближайшее время, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Параллельно создается новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Я думаю, что в ближайшее время появится», – передает его слова ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что серийное производство зенитно-ракетной системы С-500 начнется сразу после окончания разработки, которая находится в завершающей стадии.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году. Боевые расчеты под новейшие ЗРК будут готовить в тверской Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500.