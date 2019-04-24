Мантуров сообщил о подготовке С-500 к серийному производству

Серийное производство зенитно-ракетной системы С-500 начнется сразу после окончания разработки, которая находится в завершающей стадии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров после заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

«Речь идет о завершении работ по ОКР (опытно-конструкторской работе – прим. ВЗГЛЯД) и последующем запуске серийного производства. Могу сказать вам только о том, что (ОКР) в процессе завершения», – приводит РИА «Новости» слова Мантурова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что поставки нового комплекса в войска начнутся в 2020 году. Сообщалось, что боевые расчеты под новейшие ЗРК будут готовить в тверской военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также стало известно, чем различаются С-400 и С-500.