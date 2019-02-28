В Твери начнут готовить расчеты для С-500

Боевые расчеты под новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 будут готовить в тверской военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова, рассказал представитель воздушно-космических сил.

Академия приступит к подготовке военнослужащих после принятия С-500 на вооружение российской армии, передает РИА «Новости».

Сообщается, что академия имеет в подчинении учебный центр подготовки зенитчиков в Ленинградской области и центр подготовки радиотехнических войск во Владимире, на базе которых готовятся боевые расчеты под новые комплексы вооружения для зенитно-ракетных и радиотехнических полков.

ЗРК С-500 разрабатывается АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем. В нем будет применен принцип раздельного решения задач: уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса – устранение баллистических ракет средней дальности. Испытания элементов С-500 начались в 2013 году.

СМИ ранее писали, как комплексы C-500, наряду с танками «Армата» и беспилотниками, толкают США на создании вооружения, превосходящего российские аналоги.