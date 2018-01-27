NI рассказал, как США ответят на новые российские вооружения

Новые российские зенитные ракетные комплексы C-500 и танк «Армата», а также растущая угроза атак с применением беспилотников определяют потребность Вашингтона в создании вооружений, превосходящих аналоги противников, пишет National Interest.

Издание отмечает, что новая боевая техника является первым шагом в создании вооружений нового поколения, превосходящих российские образцы, передает РИА «Новости».

Так, Соединенные Штаты начали работу над самоходной гаубицей на базе М109А7, у нее будет увеличена скорость передвижения и степень защищенности. Разработчики заявляют, что новая САУ будет способна поражать вражеские цели на расстоянии до 70 километров.

Как рассказал генерал-майор американской армии Дэвид Бассет, сейчас на вооружении у США стоит пушка 1980-х годов. «Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния», – отметил он.

По словам американского генерала, установка более мощного артиллерийского орудия требует улучшения шасси боевой техники.

Эксперты считают, что способность поражать цели на расстоянии до 70 километров является значительным скачком для артиллерии. Издание отмечает, что наземные вооружения все чаще разрабатываются с целью поражения таких вражеских объектов, как боевые корабли, воздушные суда и средства ПВО. По словам экспертов, в этих целях необходимо точно определять местоположение цели противника, оставаясь на безопасном расстоянии.

Американские военные, продолжает издание, намерены модернизировать и улучшать оружие дальнего действия. В частности, в Пентагоне рассматривают возможность размещения наземной артиллерии в районах Южно-Китайского моря для сдерживания китайских боевых судов и самолетов.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выражал беспокойство тем, что Россия за последние 10 лет модернизировала все составляющие Вооруженных сил.

Кроме того, глава британского генерального штаба Ник Картер признавал, что Вооруженные силы Великобритании уступают по развитию российской армии.