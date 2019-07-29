Помпео пожаловался на отказ Ирана принимать госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана отказали ему в возможности посетить Тегеран и напрямую поговорить с иранском народом, выступив по местному телевидению.

«Я недавно предложил поехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранском народом. Но режим не принял мое предложение», – приводит ТАСС слова Помпео.

«Мы не боимся того, чтобы [министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад] Зариф приезжал в Америку, где у него есть право говорить свободно. Неужели положение режима [духовного лидера Ирана аятоллы Али] Хаменеи настолько плохо, что они не могут позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры?» – заявил госсекретарь США.

Помпео напомнил, что в интервью Bloomberg он говорил, что готов при необходимости поехать в Тегеран для переговоров. Тогда глава американского внешнеполитического ведомства заявлял, что приветствовал бы возможность «поговорить напрямую с иранским народом», отметив, что США не лишают такой возможности главу иранского МИД.

Тем временем официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран готов отправить в Соединенные Штаты журналистку Марзие Хашеми для проведения интервью с Помпео.

Напомним, в мае прошлого года США вышли из ядерной сделки с Ираном. После этого Тегеран решил отказаться от ряда обязательств по ядерной программе.

10 июля президент США Дональд Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана. В ответ Иран обвинил США в «экономическом терроризме».

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