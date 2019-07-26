Украинского миллиардера в Москве предложили осудить на девять лет

Прокурор попросил Московский городской суд приговорить гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам колонии, сообщил источник.

Отбывать наказание Мкртчан, по мнению прокурора, должен в колонии общего режима. Также гособвинение просит оштрафовать украинского миллиардера на 1 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, Мкртчана, который имеет российское и украинское гражданство, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что он под видом легальных сделок через зарубежную офшорную компанию получал кредиты Внешэкономбанка.

Арестованы активы на 8 млрд рублей.

В 2012 году Мкртчан в рейтинге журнала «Фокус» был 14-м среди богатейших людей Украины. Его состояние оценивается в 1,25 млрд долларов.