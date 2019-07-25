Эксперт рассказал о последствиях участия в несогласованных митингах

Адвокат Руслан Коблев пояснил, что может грозить участникам предстоящей несогласованной акции у здания столичной мэрии 27 июля, на которую позвал блогер Алексей Навальный.

Московская полиция официально предупредила, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие несогласованно с властями и, как следствие, незаконно. Ведомство в своем заявлении «обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой», передает РАПСИ.

Адвокат Руслан Коблев отметил, что призывы к проведению незаконной акции в этот раз были особенно вопиющи, поскольку прозвучали на согласованном с властями митинге по той же теме.

«Если был проведен разрешенный митинг, на нем призывать участвовать в незаконном – неправомерно. У самого Навального повторность административных правонарушений может образовывать состав уголовного преступления по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», – прокомментировал эксперт возможные последствия для участников этой акции.

«За участие в несогласованном с властями мероприятии предусмотрена административная ответственность; каждый, кто в нем участвует, может быть доставлен в отделение и подвержен административному взысканию. Повторное участие может образовывать состав уголовного преступления», – добавил он.

Следует отметить, что, поскольку митинг не согласован с властями, полиция будет обязана реагировать на нарушение закона – статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Эксперты высоко оценивают угрозу столкновений с полицией, так как это зачастую входит в задачу организаторов таких несогласованных акций.

Российская полиция, по мнению адвоката, достаточно лояльно ведет себя в таких случаях в сравнении с зарубежной, которая иногда использует даже резиновые пули.

«Меня интересует один вопрос, – отметил по этому поводу Коблев. – Вот, например, я смотрю по телевизору и вижу, как в Милане или Турине полиция итальянская разгоняет протестующих. Они даже в не очень теплое время года поливают их из водометов». В России же пока нарушителей носят на руках при задержании, подчеркнул защитник.

Однако это не отменяет достаточно суровую степень ответственности, которая им может грозить: до 8 лет колонии для участников беспорядков, до 15 – для организаторов.

Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам:

– до 20 тыс. рублей штрафа; обязательные работы на срок до 100 часов; административный арест на срок до 15 суток за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, повлекших создание помех для функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорта и пр. (статья 20.2 КоАП РФ);

– до 30 тыс. рублей штрафа за нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;

– до 30 тыс. рублей штрафа; обязательные работы на срок до 50 часов; административный арест на срок до 10 суток за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении;

– до 1 млн рублей штрафа; обязательные работы на срок до 480 часов; исправительные работы; принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет за неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, собрания, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 212.1 УК РФ);

– до 2 лет колонии; принудительных работ; ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам;

– до 8 лет колонии для участников массовых беспорядков (статья 212 УК РФ), сопровождавшихся насилием, погромами и пр.;

– до 15 лет колонии для организаторов массовых беспорядков.