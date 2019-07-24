Молдавия признала закупки газа в России более выгодными, чем украинский реверс

Премьер-министр Молдавии Майя Санду на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента заявила, что закупки российского газа выгоднее для страны, чем приобретение его через реверсные поставки на Украине.

«Энергетическая безопасность – очень сложный для нас вопрос. Молдавия зависит от российского газа, который мы покупаем по лучшей цене, чем мы могли бы получить от Украины по системе реверса», – сказала Санду, передает ТАСС.

При этом она уточнила, что, если Россия и Украина не решат вопрос о продлении транзита газа до конца года, Молдавия не сможет получать российский газ.

В июне «Укртрансгаз» предложил Молдавии импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома.

Однако президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что вопрос снижения цены на российский газ для Кишинева может быть решен на встрече с Владимиром Путиным.

Он также говорил об обеспокоенности из-за возможного прекращения или сокращения транзита газа через Украину, отмечая, что трубопровод Унгены – Кишинев для поставок газа из соседней Румынии пока не достроен.