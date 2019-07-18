Додон выразил надежду решить вопрос со скидкой на газ на встрече с Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что окончательное решение о предоставлении республике скидки на газ будет принято в ближайшее время на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я сегодня написал официальное письмо руководству России с просьбой рассмотреть возможность выделения Молдавии скидки на газ с 1 сентября до 1 января», – сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности республики, передает РИА «Новости».

Он добавил, что окончательное решение будет принято в ближайший период на встрече с Путиным.

По словам Додона, дополнительным преимуществом в этом вопросе может стать тот факт, что Молдавия является наблюдателем при ЕАЭС. Президент Молдавии отметил, что настроен оптимистично и надеется, что полутора месяцев хватит для завершения всех переговоров.

В среду Додон вернулся из Москвы, где он обсуждал с руководством Газпрома и вице-премьером Дмитрием Козаком возможность получения республикой скидки на газ.