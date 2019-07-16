Додон выразил обеспокоенность прекращением транзита газа через Украину

Президент Молдавии Игорь Додон заявил об обеспокоенности в связи с возможным прекращением транзита газа через Украину с 2020 года.

«Ситуация с транзитом через Украину очень непростая и во многом зависит от политической ситуации в соседнем государстве. Есть риск сокращения транзита газа из России в Балканские страны через Украину и нашу страну начиная с 2020 года», – сказал Додон в интервью ТАСС.

Он отметил, что это может негативно сказаться на доходах республики от транзита и привести к сокращению или прекращению поставок российского газа.

Президент Молдавии также рассказал, что трубопровод Унгены – Кишинев для альтернативных поставок газа из Румынии, на который ранее ЕС выделял деньги, не достроен. «Но даже если он будет готов, непонятно, откуда взять для него газ. Также неясно, сможет ли республика в случае необходимости наладить реверсные поставки газа через ту же украинскую газотранспортную систему», – уточнил он.

Глава Молдавии рассказал о планах попросить Газпром о скидке на газ из-за непростой экономической ситуации в стране. «Прежний кабинет оставил нам в наследство «энергетическую бомбу», из-за которой цены на газ (для населения) действительно могут резко подскочить. Избежать этого можно, задействовав как внутренние резервы, так и внешние – договариваться с Газпромом о скидке, причем не с первого января, а прямо сейчас. Считаю, что в этом нам может помочь полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС», – пояснил Додон.

Кроме того, во время визита в Москву он намерен представить Газпрому кандидата на пост руководителя совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадима Чебана.

Глава Молдавии высказался и о сотрудничестве с Россией: «Ситуация после смены власти в Кишиневе коренным образом изменилась – в отличие от прежних лет, между нашими странами возобновлено сотрудничество как на парламентском, так и на правительственном уровне. Недавно Москву посетила делегация молдавских депутатов во главе со спикером Зинаидой Гречаной. В ее составе были представители различных фракций, в том числе и представляющие правый блок Аcum. Вместе со мной в Москву едет вице-премьер Василий Шова».

Он сообщил, что запланированы переговоры с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком и руководством Газпрома.

«Есть много вопросов, они касаются наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы. Обсудим приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой планируется уже в сентябре», – сказал Додон.

Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продляя контракт. В феврале 2019 года Додон попросил главу Газпрома Алексея Миллера предоставить скидку 25% на поставляемый республике газ.

Миллер и Додон также встретились на ПМЭФ, где смогли начать переговоры об условиях новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит.

Однако в июне Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома.

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