Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Как следует из сообщения на сайте «Укртрансгаза», в настоящее время Кишинев импортирует российский газ через территорию Украины, однако действие соответствующего контракта заканчивается в 2019 году. В связи с этим «Укртрансгаз» предлагает Молдавии задуматься об использовании украинской газотранспортной системы и импортировать через нее голубое топливо из Евросоюза, исключив таким образом участие в этой схеме российского Газпрома.

Такую инициативу в Киеве объяснили «задержкой строительства интерконнекторов «Румыния – Молдавия». Речь идет об альтернативном газопроводе для соединения с газотранспортной сетью Румынии. Газопровод строится Молдавией при поддержке Евросоюза. Сложившаяся ситуация, считают в «Укртрансгазе», «ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом».

«Сегодня украинская ГТС обеспечивает гибкую и надежную транспортировку больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам. Пока ни одна другая газотранспортная система не предлагает такую гибкость и запас мощности. Уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия Газпрома», – заверяют в компании.

Кроме того, Кишиневу предложили создать собственный страховой запас газа в подземных хранилищах Украины, чтобы обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива молдавским потребителям зимой 2019–2020 годов.

Соответствующее предложение было направлено Молдавии еще весной, но известно о нем стало только 14 июня. В Кишиневе эту информацию пока не комментировали.

Тем временем президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером новые условия поставки газа с 2020 года.

Между тем «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС из-за того, что компания не успевает рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.