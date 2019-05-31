В Раде предсказали превращение украинской ГТС в металлолом

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще три миллиарда (долларов) своих будем доплачивать. (Глава Нафтогаза Андрей) Коболев сказал сегодня, что ему нужен миллиард дополнительно (чтобы) закачать газ», – заявил депутат, передает РИА «Новости».

По его словам, расходы на закачку дополнительных объемов газа лягут на население страны. При этом программа «2020», анонсированная ранее Коболевым и подразумевающая рост собственной добычи газа на Украине до 20 млрд кубометров к 2020 году, провалена, добавил Рабинович.

«Драконовские платежки, убийство страны, срыв программы «2020» – и зарплаты в миллиарды (у руководства Нафтогаза)? Ну что мы делаем? Мы что, самые богатые? Мы что, самая великая страна?» – заключил депутат.

20 мая замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович призвал украинское руководство в кратчайшие сроки провести новую министерскую трехстороннюю встречу с Россией и ЕС по газовому транзиту.

16 мая глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа через Украину, даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.