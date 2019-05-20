Брюссель призвал Киев срочно возобновить переговоры с Россией по газу

Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович, который посетил инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, призвал украинское руководство в кратчайшие сроки провести новую министерскую трехстороннюю встречу с Россией и ЕС по газовому транзиту.

«Зампредседатедя Шефчович проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента и с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он предложил рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года», – передает слова европейского источника ТАСС.

Он подчеркнул, что в Брюсселе понимают сложности в связи с объявлением внеочередных парламентских выборов, но считают решение вопроса транзита газа неотложным.

«Допустить даже кратковременного прерывания транзита газа через Украину в 2020 году ввиду отсутствия нового контракта с Газпромом нельзя, поскольку его перезапуск может оказаться невозможным, если Россия сможет поставлять 100% законтрактованных объемов (газа) в Европу по новым маршрутам в обход Украины», – заявил источник.

16 мая глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа через Украину, даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.