Оператор заявил об угрозе остановки украинской ГТС

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС.

Оператор заявил, что компания не успевает рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд, передает РИА «Новости».

Общая задолженность за март и апрель составляет порядка 155 млн долларов, отметили в компании.

Объемов газа для обеспечения работы сети хватит до 24 июня, добавили в «Укртрансгазе». Эта информация также была направлена в СНБО Украины.

Компания начала переговоры с кредиторами, в том числе с «Нафтогазом», чтобы реструктуризировать долги.

Ранее украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.