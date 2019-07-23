В Грузии предложили привлечь российский бизнес для развития популярного курорта

Российские компании можно было бы привлекать к развитию аджарского курорта Кобулети, пишет во вторник авторитетное грузинское издание «Квирис палитра» («Палитра недели»). Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Издание напоминает о практике, существовавшей во время СССР, когда крупные предприятия имели на Черноморском побережье дома отдыха, пансионаты и санатории.

Как отмечает «Квирис палитра», в Кобулети, в частности, имелся дом отдыха газовиков Тюмени, санаторий Ленинградского завода резиновых изделий и так далее.

При этом издание подчеркивает, что привлекать можно было бы именно компании, а не российское государство.

«Так мы максимально загрузили бы наше побережье туристами, да и другие курорты – Цхалтубо, Боржоми. Главное, местное население получало бы стабильный доход», – отмечает издание.

В этот летний сезон в Кобулети и на других курортах Грузии из-за российских ограничений на авиасообщение и туризм, вызванных антироссийскими выступлениями в Тбилиси, резко ощущается отсутствие российских туристов. Грузия признала, что потеряла как минимум 750 млн долларов дохода от этого.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу запрета на авиасообщение россияне воспользовались воздушным транспортом для посещения республики 2,8 тыс. раз, что на 78,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.