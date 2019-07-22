Россияне стали на 80% реже летать в Грузию

После вступления в силу 8 июля запрета на полеты в Грузию россияне воспользовались воздушным транспортом для посещения республики 2,8 тыс. раз, что на 78,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает занимающееся анализом экономической ситуации грузинское интернет-издание TBC Research.

В Тбилисский международный аэропорт за вторую неделю июля россияне совершили свыше 2,3 тыс. визитов, что меньше показателей 2018 года на 75,2%, передает ТАСС.

В Кутаисский международный аэропорт прибыли 129 россиян, что ниже прошлогодних показателей на 68,2%. Батумский международный аэропорт обслужил 449 граждан России (снижение на 88,1%).

Также уменьшилось количество прибывших в Грузию из России через единственный действующий в настоящее время между двумя государствами таможенно-пропускной пункт «Казбеги – Верхний Ларс». Через него въехали свыше 24,5 тыс. человек, что меньше показателя прошлого года на 5,6%.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, включая запрет на авиаперелеты, если будут устранены угрозы для безопасности россиян

Напомним, после масштабных акций протеста с антироссийскими лозунгами в Тбилиси Россия запретила полеты в Грузию с 8 июля. Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии, а эксперты предсказали Грузии потерю миллионов долларов в случае введения Россией новых санкций. Отмечалось, что россияне аннулировали к 8 июля 80% гостиничных броней.

Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, отметил, что делает это из уважения к российскому народу. Впрочем, Кремль заявил, что говорить о возобновлении полетов в Грузию еще рано.