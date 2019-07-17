Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, включая запрет на авиаперелеты, если будут устранены угрозы для безопасности россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам Лаврова, в Москве надеются, что «грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, передает ТАСС.

«Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», – заявил глава МИД России.

Лавров отметил, что отношения властей Грузии и оппозиции – это внутреннее дело страны, Россия не собирается вмешиваться в этот процесс.

«Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы, – указал глава МИД России. – Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией».

Москва ожидает от руководства Грузии «скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии».

«Важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе», – отметил Лавров.

В понедельник в Госдуме заявили о готовности России поэтапно снимать ограничения с Грузии.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако российский лидер выступил против этого предложения, его решение поддержал премьер-министр Грузии. В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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