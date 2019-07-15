В Госдуме заявили о готовности России поэтапно снимать ограничения с Грузии

Москва готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при условии, что к этому готов и Тбилиси, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Такое заявление он сделал по итогам встречи с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».

«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, я это знаю, ... не исключая в перспективе и тех мер (направленных на сближение стран), которые мы вместе с нашими коллегами из «Альянса патриотов» обсуждали до недавнего времени», – сказал Калашников, передает ТАСС.

Однако, по его словам, «делать это Россия будет, конечно же, при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти».

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии. В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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