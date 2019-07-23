Беглов подвел первые итоги заморозки тарифов ЖКХ в Петербурге

Первые итоги заморозки тарифов на коммунальные услуги обсудили во вторник на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов отметил, что в первом полугодии 2019 года удалось «оптимизировать расходы предприятий – поставщиков коммунальных ресурсов и за счет этого снизить тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля», говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Он подчеркнул, что петербуржцы увидят изменения в квитанциях уже в августе.

По словам главы города, оптимизация затрат ресурсоснабжающих компаний позволила уже в первом полугодии 2019 года сэкономить 1,5 млрд рублей, а за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года экономия ожидается 3 млрд рублей.

Беглов отметил, что многие жители города платят за коммунальные услуги не напрямую, а через посредничество управляющих компаний.

«Мне сейчас поступают сигналы о том, что у некоторых людей в платежках, которые принесли в июле, увеличились суммы платежей. Если это управляющие компании накручивают, значит, надо разбираться с ними и наказывать. Давайте доведем нашу работу до логического конца», – сказал он, поручив профильному комитету рассматривать каждое подобное обращение индивидуально.

С 1 июля 2019 года в Петербурге оптимизированы тарифы на коммунальные услуги, благодаря чему рост совокупных платежей снизится с запланированных 4,3% до 0,4%.

Ранее Смольный сообщил, что ему удалось снизить темпы роста тарифов к 1 июля. Беглов поручил сделать все, чтобы каждый горожанин узнал об этом достижении чиновников до осени.

Также сообщалось, что петербургский «Водоканал» заподозрили в крупных нецелевых тратах.