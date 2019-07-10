Петербургский «Водоканал» заподозрили в крупных нецелевых тратах

Санкт-Петербургское предприятие «Водоканал» заподозрили в многомиллионных нецелевых тратах, которые сказывались на росте тарифов ЖКХ в городе. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло провел расследование деятельности компании и выяснил, кто именно стоял за «разгильдяйством», приводившим к росту тарифов.

Власти Санкт-Петербурга впервые в истории города сообщили о снижении роста тарифов ЖКХ, причем суммарная годовая экономия составит почти 3 млрд рублей – именно столько, по словам врио губернатора Александра Беглова, жителям приходилось платить «за бесхозяйственное разгильдяйство ресурсоснабжающих организаций», передает Ruposters.ru.

Одна из таких организаций – «Водоканал». Тарифы на воду постоянно росли, пока не обнаружилось, что стратегическое предприятие заключало невыгодные договоры с партнерами руководства. При этом тарифы на воду в Санкт-Петербурге оставались одними из самых высоких в стране.

В августе 2018 года аудиторы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга выявили в деятельности компании нецелевые траты, госзакупки без конкурсных процедур, масштабные нарушения на сотни миллионов рублей. Однако в тот период ответственный за предприятие вице-губернатор Албин не вмешивался в ситуацию.

В декабре 2018 года экспертная группа Комитета по тарифам Санкт-Петербурга под руководством Албина заявила о повышении с июля 2019 года тарифов на воду для населения сразу на 7% и на 8% – для промышленных предприятий города.

Это объяснялось наличием большой задолженности потребителей (8,5 млрд рублей) перед «Водоканалом». Однако выручка предприятия за 2017 год составила более 32 млрд рублей, что в разы превышает сумму долга.

«Если перед предприятием имеются долги, наверное, их следовало взыскивать, как того требует закон, а не перекладывать на жителей города», – отмечает автор расследования.

Помимо того, что регулярно повышались тарифы, предприятие просило у государства огромные средства: в 2016 году «Водоканалу» потребовались из бюджета дотации в размере 6,3 млрд рублей – на компенсацию недополученной прибыли.

«Возникает вопрос, почему предприятию не хватало тех денег, которые оно зарабатывало. Не заключается ли проблема в огромных расходах и злоупотреблениях, которые напрямую отражаются на финансовых показателях и тарифах?», – указывает Илья Ремесло.

Указывается, что сама специфика деятельности «Водоканала» предполагает существенные расходы, однако контроль за целевым использованием государственных средств «еще никто не отменял».

После увольнения Албина в конце 2018 года была проведена более масштабная ревизия, которая выявила в «Водоканале» невероятные злоупотребления в сфере энергоснабжения (одна из основных статей трат предприятия).

Выяснилось, что на протяжении многих лет «Водоканал» платил ООО «Развитие и Инвестиции», которое выставляло счета за электроэнергию с нарушением договора и действующего законодательства. В результате ущерб «Водоканала» лишь за три года такого «сотрудничества» составил 1 млрд 778 млн рублей.

Невыгодный предприятию договор был расторгнут в одностороннем порядке, власти объявили, что готовится обращение в суд и правоохранительные органы. В январе 2019 года на «Водоканале» прошли обыски. По итогам лишился должности глава «Водоканала» Евгений Целиков, назначенный в 2016 году вместо Феликса Кармазинова.

В течении 29 лет «Водоканалом» руководил Феликс Кармазинов, который многое сделал для развития предприятия, но одновременно обвинялся в финансовых злоупотреблениях и приобретении дорогостоящего имущества.

В 2016 году Кармазинова сменил его заместитель Евгений Целиков, протеже Игоря Албина. На Целикова возлагались определенные надежды в плане наведения финансового порядка на предприятии.

Целиков вместе с Кармазиновым был учредителем ООО «Бриз» (преобразовано в ЗАО, занимается управлением элитной базой отдыха) и ООО «Урожайное». По данным СМИ, эти организации имеют отношение к управлению крупными активами – в сфере животноводства и недвижимости. Причем владел Целиков долями в бизнесе в тот период, когда был главой «Водоканала».

Такое «совмещение» запрещено федеральным законодательством, что подтвердила и прокуратура, вынесшая руководству Целикова представление об устранении нарушений.

Бессменным поставщиком электроэнергии «Водоканала» было ООО «Развитие и Инвестиции».

О директоре и владельце – Малееве Алексее Львовиче – практически ничего не известно. Ранее в совладельцах компании числилось ООО «Сервис Синтез Групп» Дмитрия Лоскутова. Он известен как собственник ООО «Росэнергосоюз» и «Защитные технологии», а также как руководитель Международного центра социальной психотерапии.

Автор расследования нашел связь между Малеевым и руководством «Водоканала». Так, Малеев владеет ООО «Сельхозлизинг», которое находится по тому же адресу, что и ООО «БиоКей». В свою очередь учредителем ООО «БиоКей» является ОАО «Отрадное», генеральным директором которого является жена экс-директора «Водоканала» Кармазинова Анна Игоревна. По тому же адресу находится и ООО «Увертюра», которым ранее владел лично Феликс Кармазинов.

Кроме того, Кармазинов ранее владел и ООО «Сельхозлизинг», права на которое затем перешли к Малееву. То есть владелец ООО «Развитие и Инвестиции» Малеев, поставлявший электроэнергию «Водоканалу», является давним деловым партнером руководства этой компании.

Примечательно, что в 2005 году Малеев был заурядным бизнесменом, о котором известно лишь, что он владел земельным участком по адресу: Екатерининский пр., дом 6, корпус 2, литера А.

«Каким же образом малоизвестный предприниматель Малеев смог получить многомиллиардный контракт у своего партнера Кармазинова?», – задается вопросом Илья Ремесло.

За 2017 год выручка ООО «Развитие и Инвестиции» составила почти 3 млрд рублей, при этом предприятие задекларировало убыток в размере более 85 млн рублей.

При этом ни база «Контур-Фокус», ни официальный сайт госзакупок не содержат информации о заключении договора между «Водоканалом» и фирмой «Развитие и Инвестиции».

Автору расследования удалось ознакомиться с текстом договора энергоснабжения и обстоятельствами его заключения, которые проливают свет на рост затрат «Водоканала» и как следствие – рост тарифов.

В июне 2011 года «Водоканалом» якобы был проведен открытый конкурс на право заключения договора энергоснабжения (следов на сайте организации уже не найти, отмечает автор), по итогам которого 1 августа 2011 года и был подписан договор с ООО «Развитие и Инвестиции» (фирма была создана всего за несколько месяцев до объявления конкурса).

Впоследствии было подписано еще два дополнительных соглашения: сначала договор был продлен до 2013 года, а затем внезапно уже до 2020 года.

В 2011 году ООО «Развитие и Инвестиции» поставило «Водоканалу» электроэнергии в объеме 748062,6 тыс. кВт-ч на 1,7 млрд рублей, в 2012 году – 642959 тыс. кВт-ч на 1,3 млрд рублей.

«В 2013 году был изменен порядок ценообразования: если ранее счета выставлялись как «сумма средневзвешенной нерегулируемой цены электрической энергии (мощности), рассчитываемая и публикуемая ОАО «АТС» на официальном сайте, сбытовой надбавки, платы за регулируемые услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электроэнергией, а также скидки в размере разницы в сбытовых надбавках (59,63 руб./МВт-ч)», то по дополнительному соглашению от 14 июня 2013 года вводился фиксированный тариф в размере ценовой надбавки 70,8 рублей/МВт-ч. Также поставщик получил право снабжения дополнительных объектов «Водоканала», – говорится в расследовании.

В 2013 году за 639224 тыс. кВт-ч «Водоканал» заплатил уже 1,6 млрд рублей вместо 1,3 млрд годом ранее. С тех пор сумма постоянно увеличивалась.

Наконец, в 2018 году поставщик выставил счет за 644 350 тыс. кВт-ч сумму в размере 3,1 млрд рублей. Накопившуюся за последние годы сумму переплаты «Водоканал» намерен оспаривать в суде, а также направить материал в правоохранительные органы.

«Им стоит обратить внимание как минимум на три интересных момента», – пишет Ремесло.

Первый – «на каком основании был изменен порядок ценообразования, ведь открытый конкурс предполагал иные условия договора. Фактически новый договор был заключен без проведения конкурса».

Второй – «почему договор был продлен на семь лет – это противоречило условиям самого документа, согласно которым «"если одна из сторон не заявит о прекращении срока действия договора, то он считается автоматически продленным на тот же срок» (но не на семь лет)».

И третий – «договор был составлен таким образом, что право его расторгнуть в одностороннем порядке имелось только у поставщика, а не у «Водоканала», что «дает формальное право ООО «Развитие и Инвестиции» оспаривать факт прекращения договора».

Автор расследования констатирует: государственное предприятие заключило договор не со сбытовой компанией, а с никому не известной фирмой-посредником, созданной незадолго до подписания договора и не имеющей крупных клиентов; произвольное продление срока договора и непрозрачный механизм ценообразования привели к миллиардным убыткам предприятия и росту тарифов на воду для населения Санкт-Петербурга, который был предотвращен только в 2019 году после проверок городских властей.

Известно также, что в 2015 году «Водоканал» все же предпринял попытку уклониться от «выгодного сотрудничества» с поставщиком и объявил открытый конкурс на энергоснабжение на сумму более 2,2 млрд рублей. Однако он был отменен – без объяснения причин.

При этом указывается, что только лишь энергоснабжением «успешное сотрудничество» между Малеевым и руководством «Водоканала» не ограничивается.

Так, в базах данных «Контур-фокус» удалось найти компанию ООО «Вк сервис», выигравшую крупную госзакупку «Водоканала» на сумму почти 3 млрд рублей.

Учредителем ООО «Вк Сервис» является ООО «Холдинг Европром», владеющий 50%-й долей компании. В свою очередь эта организация являлся учредителем ООО «Вит» и ООО «Развитие и Инвестиции».

Это фирма с таким же названием, что и скандальный поставщик энергии для «Водоканала», но у нее другие реквизиты.

«Возможно, совпадение, но нет. Учредителем, владеющим 30%-й долей ООО «Развитие и Инвестиции», является все тот же Малеев, который одновременно владеет другим ООО «Развитие и Инвестиции», поставщиком энергии «Водоканалу», – выяснил автор расследования.

Отмечается, что это юридическое лицо ликвидируется из-за включения в реестр недостоверных данных сразу после ухода Целикова с должности директора «Водоканала».

«В период, когда «Водоканал» контролировали Целиков и Кармазинов, а их в свою очередь курировал вице-губернатор Албин, на предприятии систематически допускались злоупотребления на миллиарды рублей. Договор на энергоснабжение между ГУП «Водоканал» и ООО «Развитие и Инвестиции» был заключен при странных обстоятельствах и на условиях, которые нанесли многомиллиардный ущерб бюджету предприятия», – делает выводы Илья Ремесло.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обвинил ресурсоснабжающие компании города в бесхозяйственности и объяснил снижение ряда тарифов ЖКХ.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя успехи Беглова в части снижения тарифов ЖКХ в городе, заявил газете ВЗГЛЯД, что прекращение роста тарифов ЖКХ в Петербурге ощутят в первую очередь малообеспеченные горожане. «Это не просто последовательное выстраивание тарифной политики, это серьезная новелла для региона. Снижение может пока и небольшое, но вполне существенное», – указал эксперт.