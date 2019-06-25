Политолог оценил достижения Беглова по снижению тарифов ЖКХ

«Это не просто последовательное выстраивание тарифной политики, это серьезная новелла для региона. Снижение может пока и небольшое, но вполне существенное», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя успехи врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в части снижения тарифов ЖКХ в городе.

«Прекращен рост тарифов ЖКХ, который был серьезной проблемой для региона. Предыдущие власти особо не волновались, просто поднимали по инфляции тарифы. Это било по социально незащищенным слоям», – добавил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он отметил, что теперь горожане сэкономят в год около трех миллиардов рублей.

Также идет тренд к дальнейшему понижению в таких социально-болевых тарифах, как тепло и вода. «Это один из компонентов представленного несколько месяцев назад комплексного плана по развитию города, который вчера активно поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала план амбициозным, прорывным, но реализуемым», – пояснил политолог.

Он добавил, что решения о снижении тарифов особенно важны для жителей и бизнеса. «Одними льготами ничего не добиться. Новый сбалансированный и оптимизированный подход с точки зрения нагрузки на бизнес и предприятия уже работает. Прошло несколько месяцев, а уже есть результат», – сказал Мартынов.

Он также считает, что власти Петербурга и сам Беглов на достигнутом не остановятся. «Это же система, которая уже показывает, как работает, а не разовая история. Если уже идет снижение, значит, и дальше оно будет. Конечно, в какой-то момент оно достигнет определенного уровня. Дальше будут стараться систему оптимизировать. Но это система, которая сама себя настраивает», – сказал эксперт.

Политолог добавил, что в Петербурге заботятся о том, чтобы принятые меры не были искажены на низовом уровне при оформлении счетов за коммунальные услуги. «Это как раз один из принципов нового подхода – не линейный, а сбалансированный. В первую очередь это касается малообеспеченных горожан», – отметил Мартынов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ к 1 июля. Беглов объяснил, что это удалось благодаря устранению «бесхозяйственности». Он также поручил сделать всё, чтобы каждый горожанин узнал об этом достижении чиновников до осени.

«Нам удалось часть тарифов заморозить, но от инфляции никуда не денешься. Только до конца этого года петербургские потребители сэкономят порядка 1,5 млрд рублей, а за год получается порядка трех миллиардов», – цитирует его REGNUM.

Беглов также подчеркнул необходимость «разъяснительной работы» среди населения – к каждой следующей квитанции ЖКХ, которая попадет в почтовый ящик каждого горожанина, будет прикреплен «информационный лист».