Стало известно о планах Порошенко «расшатать» Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране, сообщил источник, близкий к окружению политика.

По данным источника, в планах Порошенко – добиться новых досрочных выборов и дискредитировать партию главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», передает «Коммерсант».

«Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», – сказал собеседник.

В официальном заявлении бывшего украинского лидера сказано, что наиболее идейно близкой его партия «Европейская солидарность» считает политическую силу лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

«Предлагаю немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться прежде всего на европейской и евроатлантической платформе», – отметил Порошенко.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

По последним данным, партия Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство с 43,13% голосов, на втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), на третьем месте партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,18%.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности к «должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

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