Задержан бывший премьер-министр Армении Абрамян

Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера страны Овика Абрамяна

Tекст: Вера Басилая

Онлайн-издание hraparak.am сообщает, что экс-премьер Армении Овик Абрамян был задержан антикоррупционным комитетом республики, передает РИА «Новости».

Издание заявляет, что задержание произошло в пятницу утром. По данным источников, в этот же момент у Абрамяна дома проводится обыск.

Антикоррупционный комитет уточнил, что бывшему премьеру предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Известно, что Овик Абрамян занимал пост премьер-министра Армении с 2014 по 2016 год. Ранее, в 2012-2014 годах, он возглавлял парламент страны.

Фракция «Честь имею» инициировала процедуру импичмента против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фракция также предложила на должность главы правительства мэра Масиса.

