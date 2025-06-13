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Задержан бывший премьер-министр Армении Абрамян
Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера страны Овика Абрамяна
Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян был задержан по подозрению в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности, сообщили армянские СМИ.
Онлайн-издание hraparak.am сообщает, что экс-премьер Армении Овик Абрамян был задержан антикоррупционным комитетом республики, передает РИА «Новости».
Издание заявляет, что задержание произошло в пятницу утром. По данным источников, в этот же момент у Абрамяна дома проводится обыск.
Антикоррупционный комитет уточнил, что бывшему премьеру предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Известно, что Овик Абрамян занимал пост премьер-министра Армении с 2014 по 2016 год. Ранее, в 2012-2014 годах, он возглавлял парламент страны.
Фракция «Честь имею» инициировала процедуру импичмента против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фракция также предложила на должность главы правительства мэра Масиса.