Huawei обвинили в тайном создании мобильной сети в КНДР

Компания Huawei Technologies тайно помогла правительству Северной Кореи создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink, пишет Washington Post со ссылкой на источники и предоставленные ими документы.

Из полученных данных следует, что сотрудники Huawei и компании Panda International Information Technology работали вместе из недорогого отеля в Пхеньяне. Сотрудничество по различным проектам длилось не менее восьми лет. В частности компания Huawei отправляла через своих партнеров оборудование для запуска сети Koryolink, передает РИА «Новости».

Согласно документам, китайская компания принимала участие в интеграции сети и предоставлении услуг в области программного обеспечения, а также как минимум в одном проекте по расширению сети.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что сейчас созданная в 2008 году сеть Koryolink работает с устаревшим оборудованием в связи с тем, что Huawei перестала обслуживать технику и предоставлять обновления.

В материале также задается вопрос, нарушила ли Huawei американский экспортный контроль для доставки оборудования в КНДР, так как использовала в своих комплектующих технологии США.

Также отмечается, что с 2016 года министерство торговли США вело расследование о предполагаемых связях Huawei и Северной Кореи. При этом китайская компания заявляла, что у нее «нет бизнеса» в КНДР.

Напомним, весной США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, но американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei, после чего США решили смягчить ограничения.